ВНИМАНИЕ!!! Мероприятие ОЧНОЕ, проводится на территории нашего офиса, запись и трансляция вестись не будут!
На семинаре технические специалисты ЦИТМ Экспонента, ведущего в России центра компетенции модельно-ориентированного проектирования, продемонстрируют новый российский программный продукт Engee, который позволит вузам готовить профессиональных инженеров и конструкторов на мировом уровне.
Мы покажем, как для решения инженерных задач синергично применять интегрированную платформу, которая включает удобную среду для анализа данных в формате интерактивных скриптов вместе с графическим инструментом для построения диаграмм из привычных блок-схем, поделимся успешными кейсами применения Engee в вузах, особое внимание уделив обучению работе в среде Engee как преподавателей, так и студентов.
Рассмотрим примеры внедрения Engee в учебный процесс вузов России: ВШЭ, МЭИ, ОмГТУ и МСХА имени К. А. Тимирязева
На семинаре мы затронем следующие темы:
Инженерный анализ данных и технические вычисления;
Модельно-Ориентированное Проектирование сложных алгоритмов;
Физическое 1-D моделирование на уровне систем и компонентов;
Генерация кода и полунатурное тестирование;
Цифровые образовательные технологии: получение обратной связи в реальном времени, автоматическая проверка задач, микрообучение
Приглашаем на семинар преподавателей инженерных дисциплин, заинтересованных в повышении качества образования и внедрении современных цифровых технологий в образовательный процесс.
Москва, 2-й Южнопортовый проезд,д. 31, стр. 4
Пн.-Пт., с 9:00 до 18:00