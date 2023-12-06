Создание приложений

Разработайте приложения в интерактивном режиме с помощью App Designer, или программно с помощью функций MATLAB

Инструменты разработки программного обеспечения

Отладка и тестирование, организация крупных проектов, интеграция с системой контроля версий, упаковка тулбоксов

Интерфейсы к внешним языкам

Внешние интерфейсы к языкам и библиотекам, включая Python®, Java®, C, C++.NET и веб-сервисы

Среда и настройки

Настройки и настройки, различия в платформе, облачные вычисления, добавляя оборудование и дополнительные функции