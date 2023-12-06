ВНИМАНИЕ!!! Мероприятие ОЧНОЕ, проводится на территории нашего офиса, запись и трансляция вестись не будут!


На семинаре технические специалисты ЦИТМ Экспонента, ведущего в России центра компетенции модельно-ориентированного проектирования, продемонстрируют новый российский программный продукт Engee, который позволит вузам готовить профессиональных инженеров и конструкторов на мировом уровне. 

Мы покажем, как для решения инженерных задач синергично применять интегрированную платформу, которая включает удобную среду для анализа данных в формате интерактивных скриптов вместе с графическим инструментом для построения диаграмм из привычных блок-схем, поделимся успешными кейсами применения Engee в вузах, особое внимание уделив обучению работе в среде Engee как преподавателей, так и студентов.


Рассмотрим примеры внедрения Engee в учебный процесс вузов России: ВШЭ, МЭИ, ОмГТУ и МСХА имени К. А. Тимирязева

На семинаре мы затронем следующие темы: 

  • Инженерный анализ данных и технические вычисления;

  • Модельно-Ориентированное Проектирование сложных алгоритмов; 

  • Физическое 1-D моделирование на уровне систем и компонентов;

  • Генерация кода и полунатурное тестирование;

  • Цифровые образовательные технологии: получение обратной связи в реальном времени, автоматическая проверка задач, микрообучение 

  

Приглашаем на семинар преподавателей инженерных дисциплин, заинтересованных в повышении качества образования и внедрении современных цифровых технологий в образовательный процесс.

Подробная программа семинара

Контакты и место проведения

    Москва, 2-й Южнопортовый проезд,д. 31, стр. 4

    Пн.-Пт., с 9:00 до 18:00

    +7(495)009-65-85 

    info@exponenta.ru

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